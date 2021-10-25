Из-за ремонта закроется движение по участку улицы 39-й Армии, из-за этого изменится движение автобусов и маршруток

Ігар Арцюх • 25/10/21 21:50 • Падзеі

С 30 октября в Витебске из-за работ по прохождению и укладке сетей хозфекальной канализации для микрорайона «Орехово» закроют движение транспорта по участку улицы 39-ой Армии.



Улица будет перекрыта от перекрестка с 1-м переулком Репина на участке до дома №52.

В это время движение автобусов маршрута №44 и маршрутных такси маршрута 44-Тк будет осуществляться по следующей схеме: «Вокзал – Полоцкий рынок – ул. Титова – ул. Леонова – ул. К. Маркса – ул. 1-ая Пролетарская – ул. М. Горького – предприятие «Витебскречтранс».

А движение автобусов маршрута №40 и маршрутных такси маршрута 40-Тк будет осуществляться по следующей схеме: «Поликлиника им. Калинина – ул. Комсомольская – ул. Кирова – ул. Буденного – ул. Герцена – ул. Академика Павлова – ул. М. Горького – ул. Пролетарская – ул. 14-ая Полоцкая – ул. Титова – ул. Мира – ул. Центральная – ул. Школьная – ул. Евзневская – ул. Рассветная – ул. Ореховская – Ботанический заказник».

При планировании поездок необходимо обращать внимание на этот участок и заранее планировать поездку, предупреждает оператор перевозок.