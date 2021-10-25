Два человека погибли на пожаре в Толочинском районе

ННВ • 25/10/21 12:14 • Здарэнні

В деревне Речки Толочинского района в сгоревшем доме нашли останки двух человек, хозяина опознали, а личность второго устанавливают.



О пожаре на Центральной улицы 25 октября в 0:38 сообщили жительница деревни. К приезду пожарных на здании открытым пламенем горела крыша.

В ходе тушения пожара работниками спасатели в жилой комнате, под слоем обрушившихся конструкций сначала нашли тело 60-летнего хозяина дома, позже — обгоревший труп гостившего у него неизвестного мужчины, сообщается пресс-службой МЧС.

В результате пожара в доме были уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. По предварительной версии дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем.