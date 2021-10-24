В Витебске выпал первый снег. Фото + видео

• 24/10/21 11:08 • Падзеі

24 октября в Витебске выпал первый снег, но мгновенно растаял.
24 октября в Витебске выпал первый снег, но мгновенно растаял. Фото Игоря Матвеева

Мокрый снег начал идти после десяти часов дня, метеослужбой витебского аэропорта он был зафиксирован в 10:07.

Осадки были непродолжительными, температура атмосферного воздуха при этом стоял около 3 градусов выше нуля по шкале Цельсия, поэтому снежного покрова даже на короткое время не образовалось.

Костел святой Варвары в Витебске во время первого снегопада. Фото Сергея Серебро

Прошлой осенью первый снег в областном центре выпал несколько ранее — в ночь с 17 на 18 октября. Снегопад был гораздо обильнее и снежный покров в Витебске продержался до дневных часов.

Костел святой Варвары в Витебске во время первого снегопада. Фото Сергея Серебро

По прогнозам синоптиков новые осадки в ближайшие дни не ожидаетются, но есть небольшая вероятность появления тумана.

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