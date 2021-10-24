В Витебске выпал первый снег. Фото + видео
24 октября в Витебске выпал первый снег, но мгновенно растаял.
Мокрый снег начал идти после десяти часов дня, метеослужбой витебского аэропорта он был зафиксирован в 10:07.
Осадки были непродолжительными, температура атмосферного воздуха при этом стоял около 3 градусов выше нуля по шкале Цельсия, поэтому снежного покрова даже на короткое время не образовалось.
Прошлой осенью первый снег в областном центре выпал несколько ранее — в ночь с 17 на 18 октября. Снегопад был гораздо обильнее и снежный покров в Витебске продержался до дневных часов.
По прогнозам синоптиков новые осадки в ближайшие дни не ожидаетются, но есть небольшая вероятность появления тумана.
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