В Полоцком районе угнали лесовоз и вывезли его в Россию

Іван Дзедушкін • 24/10/21 9:47 • Крымінал

Утром 23 октября в милицию обратились представители одного из предприятий Полоцкого района, заявившие о пропаже о склада лесовоза.



Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила, что у камер видеонаблюдения на территории склада были перерезаны провода. Эксперты изъяли улики, по которым будут проводить исследования.

При проведении неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий похищенный лесовоз нашли на территории Российской Федерации. Правоохранителями сопредельного государства выбыли по месту обнаружения транспортного средства, осмотрели его и изъяли, сообщается пресс-службой СК.

Полоцкий МОСК возбудил уголовное дело по части 4 статьи 205 УК — кража, совершенная в особо крупном размере.