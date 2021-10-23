Витебская БСМП покупает 15 аппаратов ИВЛ и 200 кислородных масок. К чему там готовятся?

• 23/10/21 19:39 • Здароўе

В Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи появятся еще 15 аппаратов ИВЛ, также закупается 200 кислородных масок.
Пациент с кислородной маской на лице. Иллюстративное фото pixabay.com

Медучреждением объявлены закупки 15 аппаратов искусственной вентиляции легких высокого класса общей стоимостью 744 600 рублей и 200 кислородных масок высокой концентрации кислорода общей стоимостью 200 рублей.

И аппараты ИВЛ и кислородные маски закупаются из одного источника. Поставить их в БСМП должны до конца этого месяца. Оплатят их из областного бюджета.

Напомним, что на четвертый квартал текущего года Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи закупила 181 500 кубометров медицинского кислорода.

  • 4
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 