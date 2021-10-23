В Полоцке 85-летний дедушка ушел из больницы, его не могут найти третий день

ННВ • 23/10/21 12:04 • Здароўе

21 октября 85-летний Александр Селицкий ушел из Полоцкой центральной городской больницы в неизвестном направлении, до сих пор о его местонахождении ничего не известно.



Пенсионеру на вид 85-90 лет, он среднего телосложения, ростом 160-170 сантиметров, волосы короткие седые.

Перед уходом мужчина был одет в темную удлиненную куртку, черную кепка с козырьком, темные спортивные штаны со светлыми лампасами, черные ботинки. При себе может иметь пакет желтого цвета.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просят сообщить по телефонам ПСО "СЕВЕР": +375298167431; +375298172266 или в Полоцкий РОВД: +375 (33) 353-06-96.