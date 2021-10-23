Более 500 рублей обойдется резервирование места на кладбище в Витебске

Сяржук Серабро • 23/10/21 15:22 • Грамадства

Витебский горисполком упорядочил организацию похоронного дела и погребения на территории Витебска. Цены за дополнительную площадь или резервирование места просто космические.



24 сентября Витебский горисполком принял решение №1039 «О некоторых вопросах организации похоронного дела и погребении на территории города Витебска». Оно определяет специализированной организацией по осуществлению похоронного дела на территории Витебска коммунальное унитарное предприятие производственно-ритуальных услуг «Витебский специализированный комбинат гражданского обслуживания». Решение распространяется на 32 кладбища, как закрытых, так и действующих, их список прилагается.

Новая редакция закона «О погребении и похоронном деле» была принята еще в 2015 году, а в начале 2021 года в закон были внесены очередные изменения. Эта редакция предусматривает плату за превышение размера бесплатного участка или резервирование участка под будущее захоронение. Плату должны устанавливать местные власти. Так, Витебский райисполком постановил взымать за квадратный метр 1,5 базовые величины, а Витебский горисполком в течение 6 лет эти вопросы никак не регулировал.

Теперь, согласно новому решению, бесплатно выделяются участки под одну могилу размером 2,5х1,4 метра или под две могилы 2,5х2 метра. Закон позволяет выделять двухместное захоронение, только гарантирующее погребение на этом участке умершего и умершего впоследствии супруга (супруги) или одного из близких родственников.

Бесплатные места в соответствии с новой редакцией закона выделяются на следующих кладбищах:

по месту рождения умершего;

по последнему месту жительства или месту пребывания, по которому умерший был зарегистрирован при жизни;

по месту захоронения рядом с ранее умершими супругом (супругой), близкими родственниками;

по месту жительства или месту пребывания, по которому физическое лицо, взявшее на себя организацию погребения, зарегистрировано.

Если же место захоронения превышает площадь, выделяемую бесплатно, за каждый лишний квадратный метр придется заплатить 5 базовых величин, что на данный момент составляет 145 рублей.

Также, если по каким либо причинам человека хотят похоронить не на кладбище, расположенном по перечисленным выше местам, то тоже придется заплатить по 145 рублей за квадратный метр. То есть стандартная могилка 2,5х1,4 метра обойдется в 507 рублей 5 копеек, а могила на двоих — 725 рублей.

При резервировании места под будущее захоронение квадратный метр также будет стоить 5 базовых величин. Максимальный размер участка, предусматривающего обустройство семейных (родовых) захоронений, на которых разрешается резервирование участка (участков)

для захоронения сверх площади бесплатного участка согласно решению горисполкома не может превышать 17,5 квадратных метров. При этом количество платных участков для захоронения на кладбищах Витебска, созданных с 1990 года, не должно пятую часть от количества бесплатных участков.

Вырученные за этот счет деньги должны идти на благоустройство кладбищ, постройку колумбариев, приобретение спецтехники и тому подобное.

Возникает вопрос, как будет регулироваться размер уже существующих захоронений. Например, если оградка охватывает площадь свыше нормативных 3,5 или 5 метров — придется ли родственникам оплачивать лишние квадраты?..

Более 500 рублей обойдется резервирование места на кладбище в Витебске



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