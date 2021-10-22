В учреждениях образования Витебского района запретили проведение массовых мероприятий с участием различных классов

ННВ • 22/10/21 16:30 • Здароўе

Из-за роста заболеваемости COVID-19 отдел по образованию Витебского райисполкома должен запретить массовые мероприятия с участием обучающихся из разных классов.



Такое решение было принято на заседании штаба по предупреждению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19 Витебского района, пишет газета «Жыццё Прыдзвіння».

Под запрет попадает проведение массовых мероприятий, предусматривающих участие обучающихся и работников из разных классов, групп в помещениях учреждений, в том числе с использованием актового, музыкального и спортивного залов, плавательного бассейна, посещение выставок и музеев, театров и кинотеатров, других общих мероприятий.

Если же такие мероприятия проводятся с участием детей и взрослых из одного класса (группы) в помещении, то необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м.

Также в Витебском районе под запретом проведение педагогических советов, советов учреждений, собраний работников в очном режиме с общей численностью участников более пяти человек. Такие мероприятия рекомендовано проводить в формате видеоконференцсвязи.

Кроме того, несмотря на постановление Минздрава в районе по-прежнему среди обязательных профилактических мероприятий в районе остается соблюдение масочного режима.