Работники Березинского заповедника помогли одинокой бабушке отремонтировать буслянку, которую много лет назад построил ее муж

ННВ • 22/10/21 0:17 • Экалогія

У бабушки из деревни Кветча Лепельского района грозила обрушиться буслянка, где вывелось не одно поколение аистят. На помощь пожилой сельчанке пришел Березинский биосферный заповедник.



Много лет назад хозяин подворья построил на своем сарае добротную буслянку, которая сразу приглянулась аистам. С тех пор каждый год птицы выводили в ней аистят, даже тогда, когда строителя этого сооружения не стало.

За много лет эксплуатации буслянка изрядно обветшала. Конструкция накренилась и могла не пережить грядущую зиму. Тогда пожилая хозяйка позвонила в Березинский биосферный заповедник, на территории которого находится деревня, и попросила помочь обновить гнездовье для аистов.

И вот 20 октября, когда закончился гнездовой период и птицы улетели на юг, сотрудники научного отдела Березинского биосферного заповедника с участием работников лесной охраны Крайцевского лесничества сняли с конька старую заслуженную буслянку и заменили ее новым искусственным гнездовьем.

В заповеднике надеются, что это улучшит условия обитания пары белых аистов в деревне Кветча, и следующей весной они вернутся в привычное место гнездования и выведут новое поколение пернатых.