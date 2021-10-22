Под Витебском убили медведя — якобы во время загонной охоте он пошел на охотника

ННВ • 22/10/21 15:14 • Экалогія

Занесенного в Красную книгу медведя убили в Витебском районе, случай проверяет Следственный комитет.



Зверь был убит во время одной из загонных охот пару недель назад. Якобы медведь, потревоженный людьми, поднялся в десятке метров от одного из охотников и двинулся в его сторону. Тот выстрелил, попал в грудь и убил хищника наповал, — такую версию произошедшего озвучил «Витьбичам» председатель областной структуры этой общественной организации Сергей Редненко.

На место гибели медведя немедленно вызвали представителей правоохранительных органов, инспекции охраны животного и растительного мира, инспекции охраны природных ресурсов и окружающей среды. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели животного, вид которого занесен в Красную книгу Беларуси.

По последним оценкам популяция бурого медведя в лесах Витебщины превышает 440 особей, она значительно выросла за последние годы.