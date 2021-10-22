Многочисленные человеческие останки нашли в Бешеноковичском районе, возможно, это немецкие солдаты

ННВ • 22/10/21 13:57 • Грамадства

Несколько скелетов и личный идентификационный жетон вермахта обнаружили в Бешенковичском районе.



Одна из поисковых групп при проведении раскопок в лесу, расположенном в Бешенковичском районе, нашла многочисленные костные останки и жетон личного состава вооруженных сил Германии.

Для осмотра места обнаружения выбыла следственно-оперативная группа со специалистом Лепельского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Предварительно ими было установлено, что останки предположительно периода второй мировой войны и принадлежат шестерым людям.

Судебные эксперты управления ГКСЭ по Витебской области приступили к проведению медико-криминалистических экспертиз с целью установления давности захоронений и принадлежности обнаруженных объектов скелету человека, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Наталья Романова.