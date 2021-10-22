Более 2000 белорусов заражаются COVID-19 каждый день, но Минздрав отменил обязательный масочный режим

Сяржук Серабро • 22/10/21 14:34 • Здароўе

Минздрав отменил обязательный масочный режим в общественных местах после разгромного заседания у Лукашенко.



В постановление Министерства здравоохранения от 29 декабря 2012 г. № 217 внесены новые изменения, которые, в частности, исключили пункт 41-1, согласно которому с 9 октября во всех общественных местах в помещениях и транспорте требовалось использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

В результате, как сообщает Минздрав, отменено применение административной ответственности к физическим лицам, за неиспользование средств защиты органов дыхания (масок) на объектах всех форм собственности и в общественном транспорте.

В то же время руководители организаций должны контролировать использование средств защиты органов дыхания работниками, физическими лицами при посещении объектов, организаций при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции (1–1,5 метра).

Каким образом это будет осуществляться Минздрав не уточняет. Например, не понятно — будет ли законным отказ в обслуживании покупателя без маски в магазине.

Также отметим, что неясной остаётся судьба нормативных актов, которыми обязательный масочный режим вводился местными властями на уровне регионов. Так, в Витебской области такие карантинные меры стали обязательными еще в ноябре прошлого года. Действие этих норм никто не отменял, а некоторые, введенные на определенный временной период, наоборот продлялись.

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