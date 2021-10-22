Более 181 000 литров молока надоил из воздуха зоотехник в Глубокском районе, ему грозит реальный срок

Ігар Арцюх • 22/10/21 15:57 • Эканоміка

Уголовное дело возбуждено в отношении зоотехника одного из колхозов Глубокского района, приписавшего более 185 тонн молока.



Согласно материалам проверки Глубокского РОВД главный зоотехник сельхозпредприятия, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, два года вносил заведомо ложные сведения в официальные документы, приписав таким образом более 181 000 литров надоенного молока.

Согласно информации прокуратуры приписками занимался главный зоотехник открытого акционерного общества «Ч.». В Глубокском районе название на эту букву начинается только у одного хозяйства — ОАО «Черневичи».

В результате прокуратура возбудила в отношении зоотехника уголовное дело по части 2 статьи 427 УК — служебный подлог. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.