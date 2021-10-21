Власти Россонского района обеспокоены напряженной эпидемической ситуацией с COVID-19 в регионе

ННВ • 21/10/21 16:31 • Здароўе

Власти озабочены напряжённой эпидемиологической обстановкой в Россонском районе. В новой волне COVID-19 там чаще всего болеют молодые люди и дети.



С начала пандемии в этом районе на 15 октября уже зафиксировано 1204 случая заболевания. Напомним, что 8 октября на Россонщине было 1173 таких случая. То есть за неделю добавился 31 больной.

В районе пока смогли привить только 20% населения. Даже среди педагогов вакцину получили всего 51% работников.

– Учитывая тенденцию омоложения вируса, когда сильно болеют дети, учителя, педагоги, воспитатели просто не имеют права подвергать их риску, — подчеркнул председатель райисполкома Владимир Быков.

В УП ЖКХ прививки получили 26% работников, в лесхозе — только 20%. При этом на данный момент в лесном хозяйстве если не вспышка, то болеет большое количество людей, сообщает газета «Голас Расоншчыны».