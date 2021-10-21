В Витебске предпринимательница купила дом престарелых. Цена вопроса — 150 долларов
В Витебске с аукциона продали двухэтажное здание бывшей больницы по оказанию медицинской помощи престарелым людям и инвалидам. Начальной ценой была базовая величина.
В 2017 году дом престарелых перевели в Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, с октября того года здание перестали использовать. Его пытались продать пять раз.
Здание больницы из кирпича в два этажа было построено в 1954 году. Его общая площадь около 611 квадратных метров.
На объявленный 20 октября аукцион заявились два покупателя. В итоге за лот заплатили 374 рубля, а новым владельцем недвижимости стала предпринимательница из Витебского района, сообщает комитет «Витебскоблимущество».
В планах бизнесменки проведение реконструкции здания и размещение в нем новых лечебных объектов.
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