Продавщицу «Копеечки» наказали за покупателей без масок
В Бешенковичах продавщицу магазина «Копеечка» наказали за то, что покупатели были без масок.
На работницу магазина составили протокол 1 протокол, так как, в нарушение всех норм и правил, покупатели там свободно перемещались по торговому залу без масок, подходили без замечаний к кассе. В результате продавщицу привлекли к ответственности за обслуживание покупателей без масок, пишет газета «Зара».
А вот госорганизации пока отделались устными предупреждения за нарушение масочного режима и несоблюдение требований соблюдать социальную дистанцию (1 — 1,5 метра) — они даны сотрудникам Бешенковичского участка электросвязи цеха сельской телефонной связи Витебского филиала РУП «Белтелеком» и линейно-дорожных дистанций филиала «ДЭУ-36» РУП «Витебскавтодор».
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