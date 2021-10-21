Продавщицу «Копеечки» наказали за покупателей без масок

• 21/10/21 23:42 • Здароўе

В Бешенковичах продавщицу магазина «Копеечка» наказали за то, что покупатели были без масок.
Продавщицу «Копеечки» наказали за покупателей без масок. Фото газеты «Зара»

На работницу магазина составили протокол 1 протокол, так как, в нарушение всех норм и правил, покупатели там свободно перемещались по торговому залу без масок, подходили без замечаний к кассе. В результате продавщицу привлекли к ответственности за обслуживание покупателей без масок, пишет газета «Зара».

А вот госорганизации пока отделались устными предупреждения за нарушение масочного режима и несоблюдение требований соблюдать социальную дистанцию (1 — 1,5 метра) — они даны сотрудникам Бешенковичского участка электросвязи цеха сельской телефонной связи Витебского филиала РУП «Белтелеком» и линейно-дорожных дистанций филиала «ДЭУ-36» РУП «Витебскавтодор».

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