Под Витебском нашли табличку с подбитого канадского танка, освобождавшего город в 1944 году

Сяржук Серабро • 21/10/21 0:20 • Падзеі

Неподалеку от Витебска во время сельхозработ нашли табличку с танка «Valentine», вероятно, уничтоженного немцами во время попыток освободить город в 1944 году.



Табличка была обнаружена на свежевспаханном поле у края леса на восток от Витебска. Информация на ней гласит, что это шильдик с танка «Valentine VII» канадского производства, построенного в марте 1942 года.

Танк, закончивший свой боевой путь под Витебском имел w.d.№ (War Department Vehicle Reg No) T41015, значит он был построен по контракту CAN 279/SM1021.

Танки «Valentine» канадского производства оснащались дизельным двигателем «General Motors Company», что было весьма удобно для Красной Армии — из одно бочки можно было заправить и Т-34, и ленд-лизовскую машину.

Британский пехотный «Valentine» (infantry Tank Mk.III) был разработан в 1940 году и производился до 1944 года. Всего различных модификаций этого танка произвели 8275 штук, из них 3782 танка по ленд-лизу отправили в СССР. РККА получить удалось 3332 танка, остальные 450 утонули во время проводки конвоев. Советские войска использовали эту машину до 1945 года.

Во время операции «Багратион» танки «Валентайн» все еще широко использовались. Например, наступавшая на Толочин 19-я гвардейская танковая бригада в подавляющем большинстве воевала на ленд-лизовской технике: 1 танк Т-34, 3 самоходки Т-48, 43 танка М4А2 «Шерман», 35 танков «Валентайн 9».

Широко известно фото, сделанное неизвестным немецким солдатом, где военнослужащие Вермахта осматривают подбитый под Витебском танк «Valentine VII» канадского происзводства.

Примечательно, что эти танки упоминаются в книге гениального белорусского писателя Владимира Коротевича «Нельга забыць». Правда, там они почему-то стали тяжелыми немецкими танками и наступали на Москву в 1941 году: «А потым немцы пусцілі супраць нас пяхоту і танкі. Цяжкія танкі "Валянцін"… I тут здарылася дзіўнае. Нас было дзве сотні амаль дзяцей. I мы адбілі танкавую атаку… Віця спаліў адну з машын… А нас асталося пяцьдзесят чалавек…».