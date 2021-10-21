Горисполком Витебска установил 12 мест, где жители могут торговать без регистрации ИП

Сяржук Серабро • 21/10/21 12:46 • Эканоміка

Горисполком установил перечень мест в Витебске для торговли физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность. Узнали, где они и что там можно продавать.



По районам города легализованные места торговли распределены неравномерно: в Железнодорожном районе их 3, в Октябрьском — 4, а в Первомайском — 5.

Итак, согласно решению горисполкома от 10 сентября места для торговли находятся по следующим адресам:

Железнодорожный район

Обустроенные торговые навесы по улице Ленинградской, у дома №211;

Обустроенные торговые навесы по улице Молодежной, у дома №1;

Обустроенные торговые навесы по улице Центральной, у дома №16;

Октябрьский район

Площадка по улице Гагарина, у дома №103;

Обустроенные торговые навесы по улице Лазо, у дома №8;

Площадка на пересечении улицы Суворова и улицы Крылова;

Площадка по проспекту Фрунзе, у дома №72;

Первомайский район

Обустроенные торговые навесы по улице 39-й Армии, напротив дома №20;

Обустроенный торговый навес по улице Максима Горького, у дома №62;

Обустроенные торговые навесы по улице Чкалова, у дома №11, корп. 13;

Обустроенные торговые навесы по Новооршанскому шоссе;

Обустроенный торговый навес вблизи пересечения улицы Максима Горького и улицы Сметанина.

При этом место на углу улицы Крылова предназначено только для продажи произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции ремесленной деятельности, созданных самим продавцом.

В остальных местах жителям разрешается торговать следующими видами продукции:

изготовленными этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, а также созданных ими произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции ремесленной деятельности;

продукцией цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных;

непродовольственными товарами, бывшими в употреблении у этих физических лиц и (или) членов их семьи;

лекарственными растениями, ягодами, грибами, орехами и другой дикорастущей продукцией;

овощами и фруктами (в том числе в переработанном виде), иной продукцией растениеводства, молочными и кисломолочными продуктами (в том числе в переработанном виде), продукцией пчеловодства, иной продукцией животноводства (кроме пушнины), полученной от домашних животных (крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы, кролики, сельскохозяйственная птица), как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде при наличии документов, предусмотренных в частях второй и третьей подпункта 6.2 пункта 6 статьи 337 Налогового кодекса.

Все эта площадки должны работать круглогодично. Горисполком поручил администрациям районов города привести торговые навесы, указанные в приложении к решению, в надлежащий вид и обеспечить контроль за его поддержанием. Уборку в указанных местах будут производить предприятие «Гордормост» и коммунальное унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие «Жилищный ремонтно-эксплуатационный трест г. Витебска».