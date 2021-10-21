Горисполком Витебска установил 12 мест, где жители могут торговать без регистрации ИП

• 21/10/21 12:46 • Эканоміка

Горисполком установил перечень мест в Витебске для торговли физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность. Узнали, где они и что там можно продавать.
Торговля на минирынке на проспекте Фрунзе во время снегопада. Фото Сергея Серебро

По районам города легализованные места торговли распределены неравномерно: в Железнодорожном районе их 3, в Октябрьском — 4, а в Первомайском — 5.

Итак, согласно решению горисполкома от 10 сентября места для торговли находятся по следующим адресам:

Железнодорожный район

  • Обустроенные торговые навесы по улице Ленинградской, у дома №211;
  • Обустроенные торговые навесы по улице Молодежной, у дома №1;
  • Обустроенные торговые навесы по улице Центральной, у дома №16;

Октябрьский район

  • Площадка по улице Гагарина, у дома №103;
  • Обустроенные торговые навесы по улице Лазо, у дома №8;
  • Площадка на пересечении улицы Суворова и улицы Крылова;
  • Площадка по проспекту Фрунзе, у дома №72;

Первомайский район

  • Обустроенные торговые навесы по улице 39-й Армии, напротив дома №20;
  • Обустроенный торговый навес по улице Максима Горького, у дома №62;
  • Обустроенные торговые навесы по улице Чкалова, у дома №11, корп. 13;
  • Обустроенные торговые навесы по Новооршанскому шоссе;
  • Обустроенный торговый навес вблизи пересечения улицы Максима Горького и улицы Сметанина.

При этом место на углу улицы Крылова предназначено только для продажи произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции ремесленной деятельности, созданных самим продавцом.

В остальных местах жителям разрешается торговать следующими видами продукции:

  • изготовленными этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, а также созданных ими произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции ремесленной деятельности;
  • продукцией цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных;
  • непродовольственными товарами, бывшими в употреблении у этих физических лиц и (или) членов их семьи;
  • лекарственными растениями, ягодами, грибами, орехами и другой дикорастущей продукцией;
    овощами и фруктами (в том числе в переработанном виде), иной продукцией растениеводства, молочными и кисломолочными продуктами (в том числе в переработанном виде), продукцией пчеловодства, иной продукцией животноводства (кроме пушнины), полученной от домашних животных (крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы, кролики, сельскохозяйственная птица), как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде при наличии документов, предусмотренных в частях второй и третьей подпункта 6.2 пункта 6 статьи 337 Налогового кодекса.

Все эта площадки должны работать круглогодично. Горисполком поручил администрациям районов города привести торговые навесы, указанные в приложении к решению, в надлежащий вид и обеспечить контроль за его поддержанием. Уборку в указанных местах будут производить предприятие «Гордормост» и коммунальное унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие «Жилищный ремонтно-эксплуатационный трест г. Витебска».

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