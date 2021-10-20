«Витебские ковры» вышли на ICO, компания выпустила токены на 1 500 000 долларов

Сяржук Серабро • 20/10/21 14:53 • Эканоміка

Токены на 1 500 000 долларов под 10,1% годовых выпустило открытое акционерное общество «Витебские ковры».



Крупнейший в Беларуси производитель и экспортер ковров предлагает на криптобирже finstore.by 30 000 токенов стоимостью по 50 долларов каждый. Токены выпущены сроком на два года.

Сейчас в состав акционерного общества входят фабрика прошивных ковровых изделий, производство тканых ковровых изделий, производство полипропиленовой нити, фабрика нетканых материалов. Ежегодно «Витебские ковры» выпускают более 20 000 0000 квадратных метров ковровых изделий.

Напомним, что пионером в выпуске цифровых ценных бумаг (токенов) стало витебское обувное предприятие «Белвест» в октябре 2019 года.