Сразу 200 мешков для трупов закупает Шумилинская райбольница. Что там происходит?

Сяржук Серабро • 20/10/21 16:12 • Здароўе

Шумилинская центральная районная больница объявила о закупке сразу 200 патологоанатомических пакетов.



Пакеты для транспортировки трупов это медучреждение приобретает впервые, по крайней мере, сведений о подобных закупках, проводившихся ранее, нет.

Поставить патологоанатомические пакеты в Шумилинскую ЦРБ должны до конца октября.

Актуальная информация об эпидемической ситуации в этом районе отсутствует. По данным на 30 августа за весь период пандемии COVID-19 заболели 1780 человек (10,1% т всех жителей), из них 1042 в 2020 году, а 738 — за 8 месяцев 2021 года. При этом было выявлено 24 случая повторного заражения (1,35%). На конец лета 5 жителей Шумилинского района лечились от COVID-19 в больницах Витебска, а 14 были на самоизоляции.

По состоянию на 1 января 2020 года на территории Шумилинского района проживало 17 600 человек. За 2019 год органами ЗАГС и сельскими исполкомами района было зарегистрировано 353 записи актов о смерти.

Разовая закупка 200 мешков для трупов, похоже, рекордная для районных больниц Витебщины. Такими партиями эти изделия закупает разве что Витебская БСМП.