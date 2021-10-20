Сразу 200 мешков для трупов закупает Шумилинская райбольница. Что там происходит?
Шумилинская центральная районная больница объявила о закупке сразу 200 патологоанатомических пакетов.
Пакеты для транспортировки трупов это медучреждение приобретает впервые, по крайней мере, сведений о подобных закупках, проводившихся ранее, нет.
Поставить патологоанатомические пакеты в Шумилинскую ЦРБ должны до конца октября.
Актуальная информация об эпидемической ситуации в этом районе отсутствует. По данным на 30 августа за весь период пандемии COVID-19 заболели 1780 человек (10,1% т всех жителей), из них 1042 в 2020 году, а 738 — за 8 месяцев 2021 года. При этом было выявлено 24 случая повторного заражения (1,35%). На конец лета 5 жителей Шумилинского района лечились от COVID-19 в больницах Витебска, а 14 были на самоизоляции.
По состоянию на 1 января 2020 года на территории Шумилинского района проживало 17 600 человек. За 2019 год органами ЗАГС и сельскими исполкомами района было зарегистрировано 353 записи актов о смерти.
Разовая закупка 200 мешков для трупов, похоже, рекордная для районных больниц Витебщины. Такими партиями эти изделия закупает разве что Витебская БСМП.
Ничего страшного?Дзякуй за ваш адказ, ён вельмі каштоўны для нас.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.