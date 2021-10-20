Еще один комбайн потеряла Витебщина в результате пожара

Іван Дзедушкін • 20/10/21 13:52 • Здарэнні

19 октября в поле у деревни Харки Поставского района сгорел кормоуборочный комбайн КВК-800 «Полесье FS80», убиравший кукурузу.



Пожарным о загорании комбайна сообщили в 13:48. До их приезда механизатор пытался потушить технику при помощи огнетушителя, но это не принесло успеха. Пожар смогли ликвидировать только спасатели.

Огнем в кормоуборочном комбайне 2011 года выпуска, принадлежащем сельскохозяйственному предприятию «Дуниловичи-Агро», были повреждены кабина, моторный отсек и колеса комбайна. Комбайнер не пострадал.

По предварительным оценкам комбайн мог загореться из-за короткого замыкания электрической проводки, сообщается пресс-службой МЧС.

Это уже третий кормоуборочный комбайн КВК-800, сгоревший в Витебской области за октябрь: первый случай произошел в Верхнедвинском районе, а второй — в Сенненском.