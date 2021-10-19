В 1,6 раза пришлось увеличить коечный фонд Витебской области, для лечения больных COVID-19 задействовано 84% имеющихся кислородных точек

Сяржук Серабро • 19/10/21 16:34 • Здароўе

Всего за девять дней октября коечный фонд Витебской области был увеличен в 1,6 раза. При этом губернатор уверяет, что число госпитализаций с COVID-19 снижается.



По данным Минздрава еще 6 октября весь коечный фонд в стационарах самого северного региона Беларуси насчитывал 7270 мест. Из них под COVID-19 было перепрофилировано 3599 коек, что составляет 49,5%.

В Витебске для инфекционных госпиталей выделили 1895 коек. Они располагались в следующих медучреждениях: Витебская областная больница, Витебская областная инфекционная больница, городская больница скорой медицинской помощи (терапевтический корпус), областной кожвендиспансер (кожное отделение), Витебский областной роддом, Витебский областной центр пульмонологии и фтизиатрии, Витебский областной центрмедреабилитации, Витебская городская больница №1, Витебский областной детский клинический центр, Витебский областной клинический онкодиспансер. С 9 октября начал принимать пациентов с ковид-инфекцией и Витебский областной клинический специализированный центр.

Но уже 15 октября Министерство здравоохранения сообщает о 11 679 койках в стационарах Витебщины. То есть всего за девять дней коечный фон увеличили сразу на 4409 мест. Возможно, для этого использовали санаторно-курортные учреждения области.

Из них для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 выделено 4100 коек, что составляет 35,1% от коечного фонда.

В Витебске количество коек для больных коронавирусной инфекцией довели до 2178 единиц, увеличив вместимость инфекционных госпиталей на 15%.

Кроме областного центра больных COVID-19 помещают в стационары центральных районных больницах Новолукомля, Постав, Россон, Толочина, Ушач, Шарковщины, Докшиц, Лепеля, Дубровно, Глубокое, Миор, Браслава, Верхнедвинска, Шумилино, Городка, Лиозно, Бешенковичи, в Полоцкую городскую больницу № 1, в городскую больницу Новополоцка и в Оршанскую больницу имени Семашко. С 15 октября для долечивания коронавирусных пневмоний начал работу филиал реабилитационного центра Железняки.

Сейчас в больницах области находятся 3800 пациентовс ковидными пневмониями, такую информацию озвучил председатель облисполкома Николай Шерстнев, сообщает БЕЛТА. Таким образом, в заполняемость ковидных госпиталей в регионе составляет 92,7% от имеющихся мест.

— Недавно наметился темп снижения заболеваемости: если до 10 октября в отдельные дни прирост доходил до 200-300 и даже 400 человек в сутки, то предыдущая неделя показала 30-50 человек. После выходных дней, когда статистика идет за пятницу, субботу и воскресенье, было 100. Осторожно можно сказать, что вирус начинает сдавать свои позиции. Эта и следующая недели будут определяющими, — приводит слова Николай Шерстнев государственное информагентство.

В то же время начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий отмечает, что в больницах Витебской области задействовано порядка 84% кислородных точек, из всех имеющихся:

— Их хватает, но и достаточно занято пациентами, которые выходят с больших объемов и им надо продолжительное время, чтобы уйти от зависимости потребления кислорода, и те, что только попадают, у них падает сатурация, поэтому они переходят на кислород.

Согласно официальным данным Минздрава, на 19 октября в Беларуси насчитывается 23 475 больных COVID-19, у которых заболевание протекает в различных формах. Только госпитализированные в Витебской области 3800 пациентов составляют 16% от этого количества. Отметим, что сейчас в Беларуси больные, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой или средне-тяжелой форме, лечатся амбулаторно без госпитализации в стационар.