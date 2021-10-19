70-летний мотоциклист пострадал после столкновения с легковушкой в Полоцке
Вечером 18 октября в Полоцке столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, пострадал 70-летний пенсионер.
Около 20:00 на улице Гагарина 66-летний водитель автомобиля «Kia» не предоставил преимущество в движении мотоциклу «BAJAJ», которым управлял престарелый житель Полоцка.
В результате столкновения 70-летний мотоциклист получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Напомним, что 11 октября в Сенненском районе пострадал 80-летний водитель мопеда, который упал со своего транспортного средства.
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