В Витебской области 5,5% населения живут за чертой бедности

Сяржук Серабро • 18/10/21 15:41 • Грамадства

Удельный вес населения Витебской области, среднедушевые ресурсы у которого ниже прожиточного минимума, составляет 5,5%.



Такие данные получены путем выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни по итогам второго квартала 2021 года. По сравнению с первым кварталом текущего года эта категория населения сократилась на 0,3 процентного пункта.

Отметим, что в ряде регионов страны положение еще хуже, удельный вес населения живут за чертой бедности в Гомельской и Могилевской областях по данным Белстата составляет 5,8%, а в Брестской — 6,1.

При этом 32,9% жителей области имеют среднедушевые располагаемые ресурсы, не превышающие 500 рублей в месяц. В первом квартале таких людей на Витебщине было 35,9%.

Свыше 1000 рублей в месяц на человека имеют только в 11,2% жителей (9,5% в первом квартале), из них более 1500 — у 2,4% (3,5% в первом квартале).