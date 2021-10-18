Красная икра и кошачий корм — широкий ассортимент контрабанды пытались ввезти в Беларусь из России
Фуру с контрабандным товаром, следовавшую из России в Беларусь, задержали в Дубровенском районе. Чего только не было в прицепе!
В результате досмотра грузового отсека «IVECO»таможенники нашли три тонны кондитерских изделий, орехов, различной рыбной и молочной продукции.
На незаконно перемещаемый товар не было никаких сопроводительных документов, в том числе — подтверждающего безопасность продукции для потребителя ветеринарного сертификата.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии со статьей 13.12 КоАП. Санкция статьи предусматривает для перевозчика (юридическое лицо) наложение штрафа в размере до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения, для водителя (физическое лицо) наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, сообщает пресс-служба Витебской таможни.
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