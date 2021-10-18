Из-за тяжелой эпидемической ситуации медучреждения Беларуси прекращают оказание плановой медпомощи
Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения Беларуси приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за сложной эпидемической ситуации с COVID-19.
В том числе речь идёт о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказание реабилитационной помощи, выполнение физиотерапевтических процедур, лечение в отделениях дневного пребывания, оказание плановой стоматологической помощи, говорится в заявлении Минздрава.
Такие меры предприняты с целью совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19.
Кроме того, внесены изменения во временные рекомендации по организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19. В частности, пациентам со среднетяжелым течением заболевания на 3-й — 5-й день от начала заболевания выполняется на дому общий анализ крови, биохимический анализ крови с определением уровней АсАТ, АлАТ, СРБ, ферритина, ЛДГ, а на 7-й — 10-й день на дому выполняется ЭКГ.
Оказание плановой медпомощи амбулаторно-поликлиническими организациями здравоохранения прекращено вплоть до особого распоряжения
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