Из-за тяжелой эпидемической ситуации медучреждения Беларуси прекращают оказание плановой медпомощи

Сяржук Серабро • 18/10/21 14:58 • Здароўе

Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения Беларуси приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за сложной эпидемической ситуации с COVID-19.



В том числе речь идёт о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказание реабилитационной помощи, выполнение физиотерапевтических процедур, лечение в отделениях дневного пребывания, оказание плановой стоматологической помощи, говорится в заявлении Минздрава.

Такие меры предприняты с целью совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19.

Кроме того, внесены изменения во временные рекомендации по организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19. В частности, пациентам со среднетяжелым течением заболевания на 3-й — 5-й день от начала заболевания выполняется на дому общий анализ крови, биохимический анализ крови с определением уровней АсАТ, АлАТ, СРБ, ферритина, ЛДГ, а на 7-й — 10-й день на дому выполняется ЭКГ.

Оказание плановой медпомощи амбулаторно-поликлиническими организациями здравоохранения прекращено вплоть до особого распоряжения