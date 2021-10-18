Еще один водитель погиб в Поставском районе
17 октября в Поставском районе легковушка врезалась в дерево, в результате чего погиб водитель.
Близ полудня на Подгорной улице деревни Шудовцы 36-летний водитель «Volkswagen Passat» не справился с управлением и врезался в дерево.
От полученных травм водитель умер на месте дорожно-транспортного происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Всего двумя днями ранее в том же районе легковушка столкнулась с фурой, в результате чего управлявшая ей женщина погибла.
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