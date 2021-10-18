Еще один водитель погиб в Поставском районе

ННВ • 18/10/21 12:15 • Здарэнні

17 октября в Поставском районе легковушка врезалась в дерево, в результате чего погиб водитель.



Близ полудня на Подгорной улице деревни Шудовцы 36-летний водитель «Volkswagen Passat» не справился с управлением и врезался в дерево.

От полученных травм водитель умер на месте дорожно-транспортного происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Всего двумя днями ранее в том же районе легковушка столкнулась с фурой, в результате чего управлявшая ей женщина погибла.