Спикер парламента Владимир Андрейченко принимал людей без маски, не смотря на постановление Минздрава

ННВ • 17/10/21 23:23 • Здароўе

15 октября председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко провел встречу с жителями Глубокского района, чиновники были без масок.



Как видно из фото и видео, опубликованных газетой «Веснік Глыбоччыны», и спикер парламента Владимир Андрейченко, и председатель райисполкома Александр Шубский, принимая людей, были без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Посетители при этом, в отличие от чиновников, насколько можно судить по публикации, были в масках.

Напомним, что согласно постановлению Министерства здравоохранения с 9 октября в общественных местах в помещениях все обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, которые должны прикрывать нос, рот и подбородок.