Сяржук Серабро • 17/10/21 15:21 • Здароўе

Полный курс вакцинации от COVID-19 в Витебской области прошли более 194 700 человек, это по-прежнему худший показатель среди регионов Беларуси.



Всего на 16 октября прошли полный курс вакцинации:

в Минске — более 400 200 человек; в Гомельской области — более 342 400 человек; в Брестской области — более 227 100 человек; в Гродненской области — более 218 200 человек; в Минской области — более 214 600 человек; в Могилёвской области — более 216 100 человек; в Витебской области — более 194 700 человек.

Как видим, Гродненская область смогла по количеству привитых жителей обогнать Минскую и Могилевскую, а Витебская так и осталась в аутсайдерах.

При этом за 20 дней, которые прошли после предыдущего отчета Минздрава, в регионах смогли вакцинировать следующее количество людей:

в Гомельской области — 62 900 человек (3135 в день); в Минске — 48 800 человек (2440 в день); в Гродненской области — 48 600 человек (2430 в день); в Могилёвской области — 37 500 человек (1875); в Брестской области — 34 000 человек (1700 в день); в Минской области — 30 700 человек (1535 в день); в Витебской области — 28 600 человек (1430 в день).

Как видим, каждый день в Витебской области прививают в 2,2 раза людей меньше, чем Гомельской. При этом в Гомельской области ежедневно прививается 0,23% от населения, а в Витебской — и вовсе 0,13%.

На сегодняшний день по официальным данным Минздрава в Беларуси COVID-19 болеют 22 340 человек, только за последние сутки заразился 1981 человек.

По 1430 человек прививают против COVID-19 каждый день в Витебской области, регион по-прежнему в аутсайдерах по количеству вакцинированных



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