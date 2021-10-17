Картошка подорожала с начала года на 40%

Сяржук Серабро • 17/10/21 16:04 • Эканоміка

С начала года картофель подорожал в витебских магазинах на 40%.



Обычно после сбора свежего урожая цены на белорусский второй хлеб немного падают, но в этом году произошло наоборот — неурожай взвинтил цены.

При подсчете стоимости салата «Оливье» «ННВ» зафиксировали цену на картофель в середине февраля, тогда килограмм самой дешевой картошки в Витебске стоил 1 рубль 11 копеек. Теперь в том же магазине он обойдется уже в 1 рубль 55 копеек.

Таким образом, только за восемь месяцев текущего года цена на картошку выросла приблизительно на 40%. При этом согласно официальной статистике цены на продовольственные товары с начала года выросли только на 6,6%.

Если же сравнить с ценами в начале знаменательного 2020 года, то картошка подорожала в 2,4 раза.