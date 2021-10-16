В Браславе построят первый дом с лифтом, квадрат будет стоить как две номинальные средние зарплаты жителя района

ННВ • 16/10/21 14:43 • Эканоміка

В Браславе собираются строить новую пятиэтажку, в райцентре это будет первый жилой дом с лифтом. Узнали, сколько стоит квадрат.



Дом на 40 квартир хотят построить на Садовой улице, строительство планируют начать 25 октября, завершить через восемь с половиной месяцев.

Согласно проекту в доме будет 15 однокомнатных квартир, 20 двухкомнатных и 5 трехкомнатных.

Предварительная стоимость одного квадратного метра общей площади квартиры с отделкой составляет 1 732 рубля 8 копеек. Отметим, что в Браславском районе официальная номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за январь-август текущего года составила 960 рублей 20 копеек. Так что стоимость квадрата вплотную приближается к удвоенной номинальной зарплате жителя района. При этом, естественно, реальная зарплата «на руки» будет гораздо меньше.

Строительство будет вестись долевым способом, его будет осуществлять государственное объединение «Витебское управление строительством». Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию — 8 июня 2022 года, сообщает газета «Браслаўская звязда».