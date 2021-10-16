Школьники и студенты могут не посещать занятия 5 дней без справки при симптомах простуды

Зоя Машэка • 16/10/21 13:17 • Здароўе

До 5 дней можно не ходить в школу, ПТУ или ВУЗ без справки о болезни при признаках ОРВИ.



Для предотвращения распространения коронавируса, Министерства здравоохранения и образования были вынуждены разрешить не посещать учебные занятия в течение максимум 5 дней и не предоставлять справку о нетрудоспособности после окончания болезни, такое соглашение было достигнуто на днях, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Новая норма будет действовать во время периода высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Она распространяется на учащихся средних школ, профессионально-технических учреждений, учреждений среднего специального и высшего образования.

При этом в связи с необходимостью оперативного реагирования на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, изменения в действующие нормативные правовые акты не вносили.

Напомним, что весной, в начале эпидемии COVID-19 в Беларуси, в качестве карантинных мер несколько раз продляли весеннике каникулы, которые начались 23 марта, а завершились 18 апреля.