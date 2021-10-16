Более 100 000 долларов налогов не доплатил предприниматель из Толочина, ему грозит 7 лет

Ігар Арцюх • 16/10/21 22:10 • Эканоміка

За 5 лет предприниматель из Толочинского района не доплатил более 255 000 рублей налогов, скоро его будут судить.



Согласно материалам уголовного дела, индивидуальный предприниматель в 2015-2020 годах помещал в бухгалтерский отчет для занижения налогооблагаемой базы заведомо ложные первичные учетные документы о поставках товарно-материальных ценностей. При этом в действительности указанные поставки в адрес ИП не осуществлялись.

Таким способом коммерсант недоплатил в бюджет более 255 000 рублей. В результате мужчину обвинили в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

На имущество обвиняемого стоимостью 4600 рублей наложили арест. При этом бизнесмен признал вину и смог возместить часть ущерба в размере 177 000 рублей, сообщает областная прокуратура.

Прокуратура изучила материалы дела, расследованием которого занималось следственное управление УСК по Витебской области, и передала их в суд Толочинского района для рассмотрения. Согласно санкциям статьи части 2 статьи 243 УК предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы.