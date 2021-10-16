Ближайшие большие выходные будут только на православное Рождество, а потом — 8 марта и на Радуницу

Сяржук Серабро • 16/10/21 14:02 • Падзеі

Совет министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней, благодаря этому весной два раза будет сразу по четыре выходных дня. Узнали — когда?



Ближайшие католическое Рождество и Новый год на этот раз выпали на выходные дни, так что тут надеяться на дополнительный отдых не приходится. Но православное Рождество, 7 января, будет в пятницу, так что выходными будут три дня.

Затем, благодаря переносу рабочего дня с 7 на 12 марта выходными будут четыре дня с 5 по 8 марта. Также четыре выходных дня, как всегда, будет перед Радуницей — с понедельника 2 мая рабочий день переносится на субботу 14 мая.

Кроме того, в 2022 году День Победы выпал на 9 мая, так что выходными будут три дня. Очень удобно, чтобы посеять картошку.

Еще раз три выходных дня в следующем году будут только осенью. Один из понедельников приходится на 7 ноября, а в этот день в Беларуси празднует советский праздник, посвященный Октябрьскому перевороту.