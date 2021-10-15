Рост цен на продукты превысил 10% даже в официальной статистике
В сентябре продукты питания в Витебской области стоили более чем на 10% дороже, чем года назад.
Рост цен на продовольственные товары в сравнении с сентябрем 2020 года составил 10,2%, на непродовольственные товары — 9,2%, а услуги — 7,8%.
За девять месяцев текущего года цены на продовольственные товары выросли на 6,6%, на непродовольственные товары — 7,4%, а услуги — 5%.
Напомним, что в июле и августе официальная статистика отмечала незначительное падение цен на продукты. Однако в сентябре по сравнению с августом, по информации Главного статистического управления Витебской области, продовольственные товары подорожали сразу на 1,5%.
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