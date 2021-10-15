Рост цен на продукты превысил 10% даже в официальной статистике

Сяржук Серабро • 15/10/21 13:28 • Эканоміка

В сентябре продукты питания в Витебской области стоили более чем на 10% дороже, чем года назад.



Рост цен на продовольственные товары в сравнении с сентябрем 2020 года составил 10,2%, на непродовольственные товары — 9,2%, а услуги — 7,8%.

За девять месяцев текущего года цены на продовольственные товары выросли на 6,6%, на непродовольственные товары — 7,4%, а услуги — 5%.

Напомним, что в июле и августе официальная статистика отмечала незначительное падение цен на продукты. Однако в сентябре по сравнению с августом, по информации Главного статистического управления Витебской области, продовольственные товары подорожали сразу на 1,5%.