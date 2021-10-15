Пассажиров без масок обслуживать не будут, заявляет «Витебскоблавтотранс»

Сяржук Серабро • 15/10/21 12:37 • Здароўе

«Витебскоблавтотранс» предупреждает, что пассажиры всех видов транспорта должны использовать средства защиты органов дыхания, закрывающие рот, нос и подбородок. Пассажирам без маски откажут в обслуживании и могут привлечь к ответственности.



Требование использования индивидуальных средств защиты органов дыхания к пассажирам предъявляет с постановлением Министерства здравоохранения №105 от 6 октября 2021 года.

За нарушение этого требования предусмотрена ответственность физических лиц. Кроме того, при несоблюдении указанных требований обслуживание пассажиров не будет осуществляться, сообщает сайт предприятия.

Напомним, что обязательный масочный режим на национальном уровне был введен с 9 октября упомянутым выше постановлением Минздрава.

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