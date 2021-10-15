Легковушка столкнулась с фурой в Поставском районе, управлявшая ей женщина погибла

Іван Дзедушкін • 15/10/21 22:28 • Здарэнні

15 октября в результате столкновения двух автомобилей в Поставском районе погиб человек.



Около 14:00 на 135 километре трассы «Полоцк — Глубокое — граница Литвы» легковой автомобиль «Citroen», за рулем которого находилась 59-летняя женщина, столкнулся с большегрузом «МАЗ», которым управлял 42-летний шофер.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина умерла в реанимации, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.