Хлебозавод, суд, детсад и 8 многоквартирных домов в Витебске оставались без воды пол дня

• 15/10/21 12:18 • Здарэнні

14 октября в 11:35 на улице Горбачевского в Витебске произошел прорыв водопровода.
Ржавые турбы, трубопровод, водопровод, краны, вентили. Иллюстративное фото pixabay.com

Из-за порыва трубы трубопровода диаметром 250 миллиметров от системы холодного водоснабжения оказались отключены 8 многоквартирных жилых домов, ОАО «Витебскхлебпром», детский сад №76 и суд Первомайского района.

Восстановить водоснабжение удалось только спустя восемь часов, в 19:50 воду подали потребителям, сообщается пресс-службой МЧС.

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