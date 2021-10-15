Хлебозавод, суд, детсад и 8 многоквартирных домов в Витебске оставались без воды пол дня

Зоя Машэка • 15/10/21 12:18 • Здарэнні

14 октября в 11:35 на улице Горбачевского в Витебске произошел прорыв водопровода.



Из-за порыва трубы трубопровода диаметром 250 миллиметров от системы холодного водоснабжения оказались отключены 8 многоквартирных жилых домов, ОАО «Витебскхлебпром», детский сад №76 и суд Первомайского района.

Восстановить водоснабжение удалось только спустя восемь часов, в 19:50 воду подали потребителям, сообщается пресс-службой МЧС.