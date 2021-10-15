Горела Витебская птицефабрика, на пожаре погиб строитель

Зоя Машэка • 15/10/21 21:47 • Здарэнні

15 октября произошел пожар на территории Витебской птицефабрики в городском поселке Верховье Витебского района, погиб один человек.



Спасатели получили сообщение о пожаре в 9:05. Приехавшие на вызов экипажи обнаружили, что горит строящееся здание нового цеха.

В ходе борьбы с огнем пожарные обнаружили под слоем обрушившихся строительных конструкций труп мужчины. Позже выяснилось, что погибший — 59-летний работник строительного предприятия.

Пожар был ликвидирован спасателями. По данному факту проводится проверка, причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.