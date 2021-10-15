Горела Витебская птицефабрика, на пожаре погиб строитель
15 октября произошел пожар на территории Витебской птицефабрики в городском поселке Верховье Витебского района, погиб один человек.
Спасатели получили сообщение о пожаре в 9:05. Приехавшие на вызов экипажи обнаружили, что горит строящееся здание нового цеха.
В ходе борьбы с огнем пожарные обнаружили под слоем обрушившихся строительных конструкций труп мужчины. Позже выяснилось, что погибший — 59-летний работник строительного предприятия.
Пожар был ликвидирован спасателями. По данному факту проводится проверка, причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.
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