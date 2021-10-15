Еще полсотни мешков для трупов закупила Лепельская больница
Лепельская центральная районная больница закупает 50 патологоанатомических пакетов, они уже закупались в августе.
Как сообщали «ННВ» это медучреждение в 2021 году закупило 40 мешков для перевозки трупов: 20 в январе и еще 20 в первой декаде августа.
Как видим, с приходом четвертой волны пандемии COVID-19 всего спустя два месяца больнице потребовалась новая партия этих изделий, причем закупается сразу 50 таких пакетов.
Объявление о закупке мешков для трупов Лепельской центральной районной больницей было размещено 15 октября, поставить их должны до 20 числа.
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