Еще полсотни мешков для трупов закупила Лепельская больница

• 15/10/21 13:50 • Здароўе

Лепельская центральная районная больница закупает 50 патологоанатомических пакетов, они уже закупались в августе.
Мешки для тел. Фото styazshkin.livejournal.com

Как сообщали «ННВ» это медучреждение в 2021 году закупило 40 мешков для перевозки трупов: 20 в январе и еще 20 в первой декаде августа.

Как видим, с приходом четвертой волны пандемии COVID-19 всего спустя два месяца больнице потребовалась новая партия этих изделий, причем закупается сразу 50 таких пакетов.

Объявление о закупке мешков для трупов Лепельской центральной районной больницей было размещено 15 октября, поставить их должны до 20 числа.

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