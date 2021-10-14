Витебская БСМП наращивает закупки кислорода

Сяржук Серабро • 14/10/21 16:02 • Здароўе

Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи объявила тендер на закупку 181 500 кубометров кислорода.



Этот объем медицинского газообразного кислорода закупается на четвертый квартал текущего года. Стоимость партии оценивается в 562 500 рублей.

В июле БСМП проводилась закупка 155 000 кубометров кислорода на третий квартал. Израсходовано было 139 887,55 кубометра, что обошлось в 373 919 рублей 42 копейки.

А с марта по июнь было использовано 172 941.564 кубометра кислорода, стоимость которого составила 409 006 рублей 80 копеек.

Отметим, что в доковидный период на весь 2020 года больница скорой медицинской помощи планировала закупить 35 290 кубометров кислорода. Таким образом сейчас за неполный год больница тратит кислорода столько, сколько раньше истратила бы за 14 лет.