Удрал с полигона к маме и протаранил машину ГАИ — вынесен приговор солдату, которого ловили весной

Зоя Машэка • 14/10/21 14:55 • Палітыка

12 октября суд Глубокского района вынес приговор 19-летнему Александру Короткевичу, сбежавшему в апреле с полигона в Брестской области и проехавшему пол Беларуси.



Парень служил по призыву в одной из частей Витебска в должности водителя-радиотелефониста. Замечаний по службе не имел, характеризовался положительно.

27 марта Короткевича отправили на полевой выход на полигон «Брестский», на полигоне за военнослужащим закрепили грузовик и выдали автомат. Командировка заканчивалась 4 апреля, однако 2 апреля молодой человек самовольно покинул полигон на вверенной ему машине, забрав с собой автомат.

По информации суда Александр Короткевич сбежал, чтобы проведать мать. Он уроженец Россонского района, вероятно туда и направлялся.

Молодому человеку удалось проехать Брестскую и Минскую области, в Лепельском районе Витебской области его автомобиль начали преследовать сотрудники местной ГАИ, в Ушачском районе он протаранил их автомобиль, а затем бросил свой грузовик и ушел с автоматом в лес.

На прочесывание леса бросили местную милицию, ОМОН, внутренние войска и подразделения Министерства обороны. Вечером 4 апреля Короткевича задержали в деревне Любани, его выдала сельчанка, у которой беглый солдат попросил еды.

Суд признал Александра Короткевича виновным в самовольном оставлении места службы, в угоне автотранспорта, в хищении огнестрельного оружия лицом, которому огнестрельное оружие выдано для служебного пользования, в незаконных хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия и с угрозой его применения.

По совокупности всех преступлений его приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. С учетом того, что арест в СИЗО в течение более 6 месяцев Короткевичу должны засчитать за 9 месяцев в колонии, молодому человеку придется отсидеть 6 лет и 3 месяца.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.