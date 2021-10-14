Маршрутки будет курсировать между Лепелем, Полоцком и Бешенковичами

ННВ • 14/10/21 15:27 • Падзеі

Появились два новых маршрута микроавтобусов: «Лепель — Полоцк» и «Лепель — Полоцк — Бешенковичи».



Движение по этим маршрутам организовано с 13 октября, сообщает сайт оператора перевозок. Расписание движения будет следующим:

Лепель АВ – Полоцк АВ

отправление от автовокзала в Лепеле в 7:00 по понедельникам, 8:15 по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям, 15:20 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, субботам;

отправление от автовокзала в Полоцке в 12:00 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, субботам, 12:30 по пятницам, воскресеньям, 17:15 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, субботам;

Лепель АВ – Полоцк АВ – Бешенковичи АС

отправление от автовокзала в Лепеле в 14:30 по пятницам, воскресеньям;

отправление от автостанции в Бешенковичах в 17:40 по пятницам, воскресеньям.