Дальнобойщик из Латвии пытался контрабандой ввезти в Беларусь розетки, он спрятал их на спальном месте

Ігар Арцюх • 14/10/21 23:04 • Эканоміка

На спальном месте фуры «DAF» витебские таможенники нашли контрабандную партию дорогостоящих электророзеток.



Фирменную электрофурнитуру и комплектующие к ней пытался ввезти на территорию Беларуси гражданин Латвии, он попался с контрабандой в пункте пропуска «Григоровщина».

Фура въезжала из Латвии, а водитель заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако таможенники в кабине тягача, а именно на нижнем спальном месте за пассажирским сидением, обнаружили партию электрофурнитуры.

В отношении дальнобойщика начали административный процесс по признакам совершения правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения, сообщает пресс-служба Витебской таможни.