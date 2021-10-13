Водителя джипа, по чьей вине в Докшицком районе погибла женщина, приговорили к «домашней» химии

Іван Дзедушкін • 13/10/21 16:30 • Здарэнні

Спустя более года суд поставил точку в деле о столкновении двух автомобилей в Докшицком районе. Тогда погибла женщина, управлявшая «Citroen Xantia», а водитель «Nissan Patrol» оказался на скамье подсудимых.



«Citroen Xantia» и «Nissan Patrol» столкнулись 23 июня на 84-ом километре автодороги Р-3. При этом внедорожник выехал на встречную полосу, в результате удара «Citroen» получил сильные повреждения и вылетел в кювет, а «Nissan» перевернулся.

Как установлено судом, в тот день водитель джипа был в болезненном состоянии и под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции. Двигаясь на скорости около 80 километров в час, он уснул, в результате чего утратил контроль над автомобилем, который вылетел на встречку и врезался в «Citroen Xantia».

На суде свою виде 69-летний водитель внедорожника признал полностью. Моральный вред дочери погибшей женщины он компенсировал еще во время следствия.

Суд Докшицкого района признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании части 2 статьи 317 УК его приговорили к ограничения свободы на 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Смягчающим ответственность обвиняемого обстоятельством суд признал чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении. Кроме того, были учтены его возраст, состояние его здоровья, а также то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.