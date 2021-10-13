«Витебскоблавтотранс» купит новые автобусы на междугородние линии. На это потратят более 1,6 миллиона рублей

Сяржук Серабро • 13/10/21 17:43 • Турызм

«Витебскоблавтотранс» объявил закупку новых автобусов для междугородних линий. Узнали, какие машины покупают и сколько.



Согласно документации тендера, предусмотрено приобретение 15 автобусов среднего класса междугороднего типа. Машины должны иметь двигатель объемом не менее 2,5 литров, одну сдвижную дверь и не более 22 посадочных мест.

Закупка производится в виде электронного аукциона. Ориентировочная стоимость всей партии автобусов составляет 1 614 600 рублей. Эти деньги выделяют из областного бюджета. Поставить новые междугородние автобусы должны до конца ноября.

Кроме того, предприятием объявлена закупка двух автобусов городского типа за 351 600 рублей. В документах, однако, указан автобус категории М3, класс II, предназначен для междугородних перевозок пассажиров, с 29 местами для сидения и полной вместимостью, включающая стоящих пассажиров не менее 31 человек.