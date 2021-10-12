ННВ • 12/10/21 12:45 • Здароўе

Совет по повышению иммунитета при помощи сосновой хвои опубликовал официальный телеграм-канал Витебского горисполкома.



Недавно созданный канал «Город Витебск» описан как официальный канал Витебского городского исполнительного комитета. Пока он имеет только 231 подписчика.

В отличие от других медиа госорганов, здесь официальная информация разбавляется развлекательной. Так, вчера было опубликовано пять рецептов для «повышения иммунитета и укрепления нервной системы».

Самый оригинальный из них — это отвар из хвои сосны с добавлением меда. Безусловно, хвоя содержит достаточно большое количество витаминов, например — C и E. Однако отвар имеет столь неприятный вкус, что применялся для борьбы с цингой только в экстраординарных условиях, скажем, в блокадном Ленинграде или лагерях системы ГУЛАГ.

Витеблянам предлагают повышать иммунитет сосновой хвоей



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