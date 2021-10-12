В полтора раза увеличилось количество больных COVID-19 в Верхнедвинском районе менее чем за неделю

ННВ • 12/10/21 13:14 • Здароўе

На 11 октября в Верхнедвинском районе было 286 больных COVID-19, это почти в полтора раза больше, чем всего 5 дней назад.



Сейчас там 247 пациентов с подтверждённым COVID-19 лечатся амбулаторно, а 39 пришлось поместить в стационар, сообщает газета «Дзвінская праўда». При этом Верхнедвинская ЦРБ с учетом участковых больниц имеет 219 коек круглосуточного пребывания.

Напомним, что 6 октября в Верхнедвинском районе было 194 человек, заразившихся коронавирусом. Таким образом на 5 дней заболели 92 человек, что дает более 18 заражений в сутки.

В Россонском районе на 8 октября выявлено 143 больных, инфицированных коронавирусом. Всего с начала пандемии там зарегистрировано 1173 случая COVID-19, пишет газета «Голас Расоншчыны».

По официальным данным Минздрава минувшие сутки стали рекордными — в Беларуси было зарегистрировано 2 038 пациентов с COVID-19,