Еще один комбайн сгорел в Витебской области

ННВ • 12/10/21 11:55 • Эканоміка

11 октября в Сенненском районе произошел пожар кормоуборочного комбайна.



Возгорание комбайна КВК-800 «Полесье FS80», выпущенного в 2010 году, произошло около 11:26 при проведении сельскохозяйственных работ в поле возле деревни Дольдево.

В результате пожара в кормоуборочном агрегате, принадлежащем ОАО «Ульяновичи», были повреждены моторный отсек, кабина и колеса, сообщается пресс-службой МЧС. Люди на пожаре не пострадали.

Как писали «ННВ», такой же комбайн сгорел 2 октября в Верхнедвинском районе.