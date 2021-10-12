Еще один комбайн сгорел в Витебской области
11 октября в Сенненском районе произошел пожар кормоуборочного комбайна.
Возгорание комбайна КВК-800 «Полесье FS80», выпущенного в 2010 году, произошло около 11:26 при проведении сельскохозяйственных работ в поле возле деревни Дольдево.
В результате пожара в кормоуборочном агрегате, принадлежащем ОАО «Ульяновичи», были повреждены моторный отсек, кабина и колеса, сообщается пресс-службой МЧС. Люди на пожаре не пострадали.
Как писали «ННВ», такой же комбайн сгорел 2 октября в Верхнедвинском районе.
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