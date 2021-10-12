80-летний дедушка упал с мопеда в Сенненском районе, он в больнице
11 октября в Сенненском районе в результате падения с мопеда пострадал престарелый пенсионер.
80-летний мужчина ехал неподалеку от деревни Большой Озерецк, не справился с управлением скутером «Hors» и упал на проезжую часть.
В результате падения пенсионер получил травмы, и его пришлось госпитализировать в Сенненскую центральную районную больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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