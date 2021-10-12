80-летний дедушка упал с мопеда в Сенненском районе, он в больнице

Зоя Машэка • 12/10/21 11:17 • Здароўе

11 октября в Сенненском районе в результате падения с мопеда пострадал престарелый пенсионер.



80-летний мужчина ехал неподалеку от деревни Большой Озерецк, не справился с управлением скутером «Hors» и упал на проезжую часть.

В результате падения пенсионер получил травмы, и его пришлось госпитализировать в Сенненскую центральную районную больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.